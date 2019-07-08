TRT Haber

Açık
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara  29ºC
Açık

Van Gölü sahilleri Akdeniz ve Ege'yi aratmıyor

Van Gölü'ne kıyısı bulunan Bitlis'te yaz mevsiminin gelmesiyle sıcak havadan bunalan vatandaşlar, kendilerini gölün serin sularına bırakıyor.

08.07.2019

Hava sıcaklığının gün içerisinde 35 dereceye kadar yükseldiği Bitlis`in Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerindeki Van Gölü sahilleri, serinlemek isteyen vatandaşların akınına uğruyor.
Özellikle hafta sonlarında Akdeniz ve Ege sahillerinden farksız olan Van Gölü sahilleri, çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlarla birlikte binlerce kişiyi ağırlıyor.
3 bin 713 kilometrekare yüz ölçümüne sahip, Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü sahilleri, kumsalları, doğası ve temiz suyuyla öne çıkıyor.
Van Gölü sahiline pikniğe ve göle girmeye gelen vatandaşlardan Mehmet Şirin Gürcan, "Adilcevaz ve Ahlat’ın sahilleri çok temiz" diyor.
Fotoğraf: Özkan Olcay
TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER