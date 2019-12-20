Uzman erbaş adayları "terörle mücadele" yemini etti
İzmir Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı (TMH) Okul Komutanlığında eğitim gören 1136 uzman erbaş adayı, terörle mücadele andı içti.
20.12.2019
Törende komandoların tüfekli hareket, yakın boğuşma teknikleri ve meskun mahal gösterileri, yakın dövüş teknikleri ve perde kule inişi gösterileri katılımcılardan ilgi gördü.
Tören için Türkiye`nin farklı şehirlerinden gelen aileler duygusal anlar yaşadı.
Program, tören geçişiyle sona erdi.
Törenin ardından adaylar aileleriyle buluştu.
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