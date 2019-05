"Uykudan feragat ettiren lezzet" iftar sofralarını süslüyor

Ankara`dan iş nedeniyle kente gelen avukat Taner Ünlü de büryanla tanıştığından beri başka et yemek istemediğini söyledi.

Aslen Erzincanlı olduğunu ve et konusunda uzman bir aileden geldiğini anlatan Ünlü, "Bugüne kadar lezzetli et yediğimi düşünüyordum ama Siirt`e gelip büryanın tadına baktığımda et lezzeti konusunda fikrim değişti. Büryanın tadına baktığınızda başka et yemek istemiyorum." dedi.