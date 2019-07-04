Ustasından kalan yadigar gereçlerle telkari sanatını yaşatıyor

Mardin`in Artuklu ilçesinde yaşayan ve 1. Ulusal El Sanatları Festivali için Kayseri`ye gelen Ömer Ayseli, mesleğe küçük yaşlarda başlayıp sanatını bugüne kadar sürdürdü.

Ayseli, telkari sanatının milattan önce 3 bin yılına kadar uzanan bir geçmişe sahip olduğunu, Anadolu`ya Musul`dan geldiğini ve halen ustalar tarafından bu sanatın yaşatılmaya çalışıldığını belirtti.