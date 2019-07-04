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Ustasından kalan yadigar gereçlerle telkari sanatını yaşatıyor

Ermeni ustasından öğrendiği telkari yapımını 8 yaşından beri devam ettiren Ömer Ayseli, ustasının yadigarı çekiç ve mengene ile yaptığı ürünlerle festivallere katılarak sanatını tanıtıyor.

04.07.2019

Telkari sanatının genç ustalarından Ömer Ayseli, Ermeni ustasından öğrendiği sanatını şehir şehir gezerek tanıtıyor.
Mardin`in Artuklu ilçesinde yaşayan ve 1. Ulusal El Sanatları Festivali için Kayseri`ye gelen Ömer Ayseli, mesleğe küçük yaşlarda başlayıp sanatını bugüne kadar sürdürdü.
Telkari sanatının 25 yıllık ustası Ayseli, ata mesleği sanatına çok büyük saygı ve sevgi duyduğunu söyledi.
Ayseli, telkari sanatının milattan önce 3 bin yılına kadar uzanan bir geçmişe sahip olduğunu, Anadolu`ya Musul`dan geldiğini ve halen ustalar tarafından bu sanatın yaşatılmaya çalışıldığını belirtti.
Ömrünün sonuna kadar sanatını yaşatmak için çalışacağını anlatan Ayseli, el emeği göz nuru işleme ürünlerin herkes tarafından beğenildiğini söyledi.
Fotoğraf: AA
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