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Parçalı Bulutlu

Usta eller GastroAntep için hazırlanıyor

12-15 Eylül'de düzenlenecek "GastroAntep Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali"nde, baklavadan kebaba, beyrandan katmere onlarca yöresel lezzet sunulacak.

23.08.2019

Gaziantep, gastronomi alanında UNESCO`nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alıyor.
"GastroAntep Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali", Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep`i Geliştirme Vakfı (GAGEV) ortaklığıyla düzenleniyor.
Bu yıl ikincisi düzenlenecek festival, 12-15 Eylül`de yapılacak.
Festival öncesi kentteki ustaları tatlı bir telaş sardı.
Baklavadan kebaba, beyrandan katmere onlarca yöresel lezzeti festivalde görücüye çıkacak.
Dünyaca ünlü şeflerin katılacağı festivale, yerli ve yabancı binlerce ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.
Fotoğraf: AA
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