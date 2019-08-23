Usta eller GastroAntep için hazırlanıyor

Gaziantep, gastronomi alanında UNESCO`nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alıyor.
"GastroAntep Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali", Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep`i Geliştirme Vakfı (GAGEV) ortaklığıyla düzenleniyor.
Bu yıl ikincisi düzenlenecek festival, 12-15 Eylül`de yapılacak.
Festival öncesi kentteki ustaları tatlı bir telaş sardı.
Baklavadan kebaba, beyrandan katmere onlarca yöresel lezzeti festivalde görücüye çıkacak.
Dünyaca ünlü şeflerin katılacağı festivale, yerli ve yabancı binlerce ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.