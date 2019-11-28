Ürettiği 7 farklı renkteki yumurtalar ilgi görüyor

Verdiği yeme, hayvanların cinsine göre yumurtaların farklı renkler aldığını belirten Korkut, "Hobi olarak süs tavuğu üretiyoruz. Süs tavukları Amerika’dan geliyor. Çeşit çeşit tavuklarımız var. Bu tavukların yumurtaları renk renk. Protein oranı diğer beyaz renkteki yumurtalara göre daha fazla. Yumurtayı sevmeyen çocuklar, renginden dolayı yumurtaları tüketmek istiyor. Bu yumurtalar ile aylık 5 ila 10 bin lira arasında kazanç sağlamak mümkün. Yumurtalar, iyi bir gelir kaynağı olabilir`` dedi.