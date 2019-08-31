Urartu Müzesi'nde hedef 1,5 milyon ziyaretçi

Van`da 2011`de meydana gelen depremlerde hasar gören Van Müzesi`nin yerine Van Kalesi`nin kuzeyinde yeni bir müze binası yapıldı.

Başta Urartular olmak üzere, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden kalanların da bulunduğu birçok medeniyete ait 2 bin 524 eser, yeni yerlerine yerleştirildi.