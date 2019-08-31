Urartu Müzesi'nde hedef 1,5 milyon ziyaretçi

Van`da 2011`de meydana gelen depremlerde hasar gören Van Müzesi`nin yerine Van Kalesi`nin kuzeyinde yeni bir müze binası yapıldı.
Başta Urartular olmak üzere, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden kalanların da bulunduğu birçok medeniyete ait 2 bin 524 eser, yeni yerlerine yerleştirildi.
Urartu Müzesi`nde tarihi dönemleri yansıtan canlandırma birimlerinin yanı sıra 23 hol, çocuklar için arkeopark eğitim alanları var.
Müzede kafeterya, kütüphane ve dinlenme alanları da bulunuyor.
Uzun süredir kapalı olması nedeniyle kente gelen turistlerin göremediği müzeyi, kısa sürede yüzlerce kişi gezdi.