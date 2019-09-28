Urartu mezarlarında Erciş'e has üzümün çekirdekleri bulundu

Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından koruma altına alınmış bir meyve.

3 bin yıllık endemik üzüm, Van`daki Urartu mezarlarında yapılan kazılarda ortaya çıkarıldı.

Ölü hediyesi olarak verilen tabak içerisinde bulunan üzümün, karbon testi sonucu Erciş üzümü olduğu keşfedildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi. Doç. Dr. Ruhan İlknur Gazioğlu Şensoy, Erciş üzümünün yöre için önemli bir değer olduğunu söylüyor.

"Yörede üzüm yetiştiriciliğine ait ilk örnekler, Urartu dönemine kadar ulaşıyor. Yine o döneme ait, Van-Erciş kara yolu Karataşlar mevkiinde, blok kayalar üzerine yazılmış kitabeler var. Bunlar, Urartulara ait bağcılık kültürünü kanıtlayan belgeler niteliğinde."