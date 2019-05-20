Ünlü ressamların eserlerini canlandırdılar

Tatvan`daki Van Gölü Ortaokuluna 3 yıl önce atanan Erzurumlu Görsel Sanatlar Öğretmeni Sevda Eren, sıra dışı çalışmalarıyla hem okulda hem de öğrencilerin yaşamlarında farkındalık oluşturdu.

Öğrencilerden Meryem Yoltay, Johannes Wermer`in "İnci Küpeli Kız" isimli portresini canlandırdı. Eren, ilk olarak atölyesi olamayan okulda atıl durumdaki bir odayı okul idarecileri ve öğrencileriyle yeni bir çalışma alanına çevirdi.

Öğrencilerden Kadir İleri, Van Gogh`un portre çalışmasını canlandırdı. Duvarlarına ülkenin tarihi, kültürel ve doğal zenginlerini çizen ve kullanılamaz durumdaki sıra ve oturakları boyayarak onları adeta birer sanat eserine dönüştüren Eren, rengarenk atölyede öğrencilere sanat sevgisi aşıladı.

Öğrencilerden Zelal Utkudağ, Nuri İyem`in portre çalışmasını canlandırdı. Öğretmen Eren`in son çalışması sosyal medyada büyük beğeni topladı. Eren, sene başında başlattığı çalışmalar kapsamında temin ettiği çit ve kartonları geri dönüştürerek bir çerçeve haline getirdi.

Öğrencilerden Eyüp Gönültaş, Picasso`nun portre çalışmasını canlandırdı. Ardından öğrencileriyle dünyaca ünlü ressamların eserlerinde yer alan karakterleri canlandırdı.

Öğrencilerden Ezel Dindar, Frida Kahlo`nun portresini canlandırdı. Resimlerdeki karakterlere benzemek için aynı giyim ve makyajı yapan öğrenciler, oluşturulan tablonun içine girip o kişiyi canlandırdı.

Öğrencilerden Sercan Pirol, Van Gogh`un portre çalışmasını canlandırdı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan öğrencilerin görüntüsü, yurt içi ve yurt dışında büyük ilgi gördü.

Öğrencilerden Berfin Yelmen, Saip Tuna`nın portre çalışmasını canlandırdı. Eren, yaptığı açıklamada, asıl hedeflerinin okullarını güzelleştirerek öğrencileri üretken birer birey haline getirmek olduğunu söyledi.

Öğrencilerden Rüya Batuk, Nuri İyem`in portre çalışmasını canlandırdı. Okuldaki her çocuğun ayrı bir yeteneğe sahip olduğunu ancak sanata ilgi duyan öğrencileri tespit ederek onların donanımlı hale gelmelerine olanak sağlamaya çalıştıklarını anlatan Eren, işe okulda bir atölye kurmakla başladığını ifade etti.

Öğrencilerden Furkan Kenco, Salvador Dali`nin portresini canlandırdı. Atölyenin her tarafını rengarenk boyadıklarını belirten Eren, "Amacımız atık malzemeleri değerlendirmek. İşe de buradan başladık. Bunun için masaları yağlı boya ve duvar boyalarıyla renklendirdik. Okul sadece öğretmen ve idarecilerden ibaret değil. Çalışmalarımızın çoğunda esnafımızın katkısı büyük. Malzemelerin çoğunu onlardan temin ettik." dedi.

Öğrencilerden Edanur Biltek, Nuri İyem`in portre çalışmasını canlandırdı. Eren, çalışmaların büyük bir emek harcanarak hazırlandığını ifade ederek, şunları kaydetti: "Çocuklarımızın canlandırdığı bu karakterler yerli ve yabancı ressamların eserlerinden oluşuyor. Frida Kahlo, Van Gogh, Nuri İyem ve Mihri Müşfik Hanım gibi ünlü ressamların eserlerini canlandırdık. Herkes çok mutlu. Beklediğimizden daha çok ilgi gördük. Çok şaşırdık. Serginin ardından çalışmalar yurt içi ve dışında birçok öğretmenin de ilgisini çekti. Onlar da benzer çalışmalar yapmaya başladı. Velilerin sanata ilgisi de arttı. Daha önce asosyal öğrencilerimiz vardı hatta okula bile gelmek istemeyen öğrencilerimiz vardı. Bu çalışmayla artık bu öğrencilerimiz atölyeden çıkmak istemiyor. Boş zamanlarını atölyede geçiriyor. Sanata ön yargıları olan velilerimiz de ikna oldu."

Öğrencilerden Sudenur Masdar, Nuri İyem`in portre çalışmasını canlandırdı. Okul Müdürü Şahin Ballıkaya da Eren`in çalışmalarına büyük destek verdiklerini dile getirerek, "Çalışmaların kısa sürede bu kadar ilgi göreceğini beklemiyorduk. Öğrencilerim ve öğretmenim adına çok mutlu ve gururluyuz. Okulumuz ilgi görmeye başladı. Öğrencilerimiz Van Gölü`nden doğan birer güneş olacak." diye konuştu.

Öğrencilerden Mertcan Ayaz, Picasso`nun portre çalışmasını canlandırdı. Öğrencilerden Rüya Batuk, çalışmalar sayesinde dünyaca ünlü tüm ressamları tanıma fırsatı bulduğunu ve ileride iyi bir ressam olmak istediğini söyledi.

Öğrencilerden Hilanur Kınay, Nuri İyem`in portre çalışmasını canlandırdı. Kendileriyle gurur duyduklarını ifade eden Batuk, "Önceden resimlere ilgi duymuyordum. Öğretmenimle tanıştıktan sonra atölyeye geldim ve yeteneğimi keşfettim. Şimdi resim çizmeye daha çok ilgi duyuyorum. Sürekli ünlü ressamların çalışmalarını araştırıyorum. Hedefim çok iyi bir ressam olmak." şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Fatma Berre Ballikaya, Mihri Müşfik`in portre çalışmasını canlandırdı. Fatma Berre Ballıkaya da depodaki atık malzemeleri boyayıp, geri dönüşümünü sağladıklarını kaydederek, "Şimdi de ünlü ressamların tablolarını canlandırıyoruz. Sergide yer aldığımız için çok mutlu ve gururluyuz. Herkes bize çok büyük ilgi gösteriyor." ifadelerini kullandı.