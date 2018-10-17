  • 18 EKIM 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 5.556
    EURO 6.414
  • BIST 98956.48
    ALTIN 218.427
Reklamı Kapat
ÖNCEKİ SONRAKİ

İLGİ ÇEKİCİ GALERİLER

Ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler hayatını kaybetti

Duayen foto muhabiri Ara Güler, tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayatını kaybetti.

Etiketler: ara güler öldü mü, ara güler hayatını kaybetti, ara güler
Kategori : Kültür Sanat
Tarih : 17.10.2018
0 kez tıklandı
﻿

GALERİ KATEGORİLERİ



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER