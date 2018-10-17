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Ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler hayatını kaybetti
Duayen foto muhabiri Ara Güler, tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayatını kaybetti.
Etiketler:
ara güler öldü mü
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ara güler hayatını kaybetti
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ara güler
Kategori :
Kültür Sanat
Tarih : 17.10.2018
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