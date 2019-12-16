Üniversite öğrencilerinden Türkçe tabela duyarlılığı

Neslihan Çakmak ise Türkçe kullanımını yaygınlaştırmak için ellerinden gelen gayreti göstermeye çalıştıklarını belirterek, şunları dile getirdi: "Yabancı kökenli sözcükler hayatımıza girmeye başladı ve çok yaygınlaştı. Biz bunlardan rahatsızlık duyduk ve bir şeyler yapmaya karar verdik. Kendimize bir logo belirledik. Hocalarımız da bize çok yardımcı oldular. Kastamonu`da gidebildiğimiz her yere giderek bu logoları yapıştırmayı düşünüyoruz. Buna Kastamonu`da başladık belki ama projemizin Kastamonu ile kalmayıp daha da ilerleyeceğini düşünüyorum. İnsanlar artık yabancı kökenli sözcüklerden yoruldu."