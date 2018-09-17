Un ve tereyağının lezzetli buluşması: "Kaçamak"

Göçmenlerin Kırklareli mutfağına taşıdığı, geçmişte "Pirjona", günümüzde "Kaçamak" olarak bilinen yemek, tereyağının eşsiz kokusuyla damak tadı arayanların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. İçerisinde eridiği tencerede mısır unuyla buluşan tereyağına katılan suyla aş halini alan "Kaçamak", uzun süre tok tutması dolayısıyla tercih ediliyor. Pekmez, şeker ve yoğurdun sos olarak kullanıldığı "Kaçamak", Bulgaristan`dan Kırklareli`ne göçen, Rumeli`de Bulgarca konuşan Türk ve Müslüman topluluğu Pomakların göçle geldiği ve çokça yaşadığı Üsküp beldesinde kadınların haftalık buluşmalarında ana yemek olarak sofralara taşınıyor.