Umuda yolculukta kullanılan tekneler otoparkı doldurdu

"Tekne kayıtlarını ve şasi numaralarını siliyorlar"

Karadağ, şunları kaydetti: "Bunların diğer motorlu araçlar gibi satılıp bir an evvel buradan çıkması lazım ki alan boşalsın. Eğer bu tempoyla devam edersek, iki yıl sonra otoparka araç da, tekne de alamayacağız. Göçmen kaçakçılarının tekne kayıtlarını, motor ve şasi numaralarını silmesi işlem yapılmasını zorluyor. Biz satılabilecek tekneleri tespit edip Milli Emlak`a liste veriyoruz ve onlar da bu liste üzerinde çalışıyor. İnşallah bu konuda mesafe katederiz. Yakalanan tekneler arasında çok lüks olanlar da var. Deniz taşıtları denizde olmadığı sürede karada deformasyona uğruyor. Otoparkımızda fiyatları 15 bin ile 200 bin lira arasında değişen tekneler var. Normal değeri 350 bin avro olan bir tekne de var."