Umuda yolculuğun göçmen çocukları

Kimi bir akrabası ile kimi ise köyden arkadaşıyla umut yolculuğuna çıkan göçmen çocuklar, sadece çadırlardan oluşan, ağır yaşam koşullarının bulunduğu ve hava sıcaklığının sıfırın altına 10 dereceye kadar düştüğü kampta yaşam mücadelesi veriyor.

Dünyanın farklı ülkelerindeki yaşıtlarından farklı olarak uzun zamandır oyun nedir bilmeyen, anne-baba şefkatinden yoksun çocuklar, bir an önce Belçika, İtalya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinde ikamet eden akrabalarının yanına ulaşmanın hayalini kuruyor.

Ayaklarında ağır kış koşullarına dayanabilecek ayakkabıları dahi olmayan, üzerinde ince bir kaban veya battaniyeden başka bir şey bulunmayan göçmen çocuklar, Avrupa Birliği (AB) üyesi Hırvatistan`a yakın bir bölgedeki çadır kampta sınırın açılmasını bekliyor. Zaman zaman kaçak olarak sınırı geçmeyi deneyen çocuk göçmenler, birçok kez hayati tehlikeyle de burun buruna geliyor.

Kamptaki 500`e yakın düzensiz göçmenle birlikte yaşayan çocuklar, mevsimin ilk karının yağması ve havaların epey soğumasıyla büyük bir mücadele veriyor.

15 yaşındaki Pervez`in hayali Belçika`ya ulaşmak Ülkesi Afganistan`ı dokuz ay önce terk eden 15 yaşındaki Pervez, Türkiye`ye kadar bir arkadaşı ile birlikte geldiğini, Türkiye`den sonra ise yola amcasıyla devam ettiği anlattı. Anne ve babasının Afganistan`da kaldığını aktaran Perves, Belçika`da yaşayan akrabalarının yanına ulaşmak istediğini söyledi.

Çocuklar arasında Afganistan`dan yürüyerek İran`a geçtiğini anlatan 17 yaşındaki Muhammed (fotoğrafta) de yer alıyor. Afganistan`dan yürüyerek İran`a geçtiğini anlatan 17 yaşındaki Muhammed ise Türkiye`den deniz yoluyla çok ağır koşullarda Yunanistan`a geçtiğini ifade etti. Bir süre Yunanistan`da çalıştığını ve para kazandığını, ardından Kuzey Makedonya ile Sırbistan üzerinden Bosna Hersek`e ulaştığını belirten Muhammed, "Burada kalmak istemiyorum. Üç kez Hırvatistan`a geçmeye çalıştım, ama her defasında yakalanarak geri gönderildim." diye konuştu.

Ailesine ulaşmayan çalışan Pakistanlı çocuk Kaçak olarak geçtiği Hırvatistan`da polis tarafından yakalanan ve dün gece Bosna Hersek`e iade edilen Pakistanlı 15 yaşındaki Rezvan, çadır kampın iç taraflarında elindeki eski bir telefonla ailesine haber vermeye çalışıyor. Kendisinden yaşça büyük birkaç köylüsü ile bu yolculuğa çıktığını anlatan Rezvan, İtalya`ya ulaşmanın ve orada iş bulup Pakistan`daki ailesine para göndermenin hayalini kuruyor.

Afganistanlı çocuk göçmeni, arkadaşları boğulmaktan kurtarmış Ülkesi Afganistan`dan iki yıl önce yola çıkan 14 yaşındaki Raz Muhammed`in hayali ise Fransa`da yaşayan kuzeninin yanına ulaşmak. Bosna Hersek`te bir aydır sıkışıp kaldığını anlatan Raz Muhammed, "Kısa bir süre önce kaçak olarak Hırvatistan`a geçmeyi denerken suya düştüm. Boğulmak üzereyken bir arkadaşım tutup çıkardı. Sonra polise yakaladık ve geri gönderildik." dedi. Sınırların açılmasını talep eden Raz Muhammed, "Diğer kamplara gitmek istemiyorum. Biz daha önce o kamplara gitmek istedik, ama onlar Afganları almadı. Şimdi onlar bizi götürmek istiyor, ama biz istemiyoruz." diye konuştu.

Vucjak`ın minik hamur ustaları Kampın iç kesimlerinde ise iki göçmen çocuk dikkati çekiyor. Amcası ile birlikte Afganistan`dan yola çıkan 12 yaşındaki Fazal ile 16 yaşındaki Pakistanlı Alim, karınlarını doyurmak için hamur yoğurup yufka açıyor. Kızılhaçın getirdiği yemekleri üç gündür almayan göçmenler, kendi imkanları ile pişirdikleri bu yufkaları yiyerek karınlarını doyuruyor.