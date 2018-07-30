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Ümraniye'de inşaatın istinat duvarı çöktü

Ümraniye'de bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle oluşan çukura araçlar düştü.

Etiketler: ümraniye, istinat duvarı, inşaat, çukur, çökme, araç
Kategori : Gündem
Tarih : 30.07.2018
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