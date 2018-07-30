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Ümraniye'de inşaatın istinat duvarı çöktü
Ümraniye'de bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle oluşan çukura araçlar düştü.
Etiketler:
ümraniye
,
istinat duvarı
,
inşaat
,
çukur
,
çökme
,
araç
Kategori :
Gündem
Tarih : 30.07.2018
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Ümraniye'de inşaatın istinat duvarı çöktü
Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda 178 oda mezar tespit edildi
Beyaz Baretliler İdlib'de savaşın izlerini siliyor
Fanus içinde bir cennet: Kekova
11. Uluslararası Beyşehir Göl Festivali
Adrenalin ve doğa tutkunlarının yeni rotası Derebaşı Virajları
Torosların sakladığı Mennan Kalesi ziyaretçilerini bekliyor
Taze incirde ihracat hızlı başladı
Carettalara 22 yıllık "vefa nöbeti"
Göçerlerin tercihi Muş yaylası
Bahçesindeki sümbüllerin adını taşıyan asırlık konak
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Ümraniye'de inşaatın istinat duvarı çöktü
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