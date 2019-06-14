Umman Denizi'nde 2 petrol tankerinde patlama

Umman Denizi`nde iki petrol nakliye gemisinde meydana gelen patlama sonrasında iki tankerin körfez çevresindeki ülkelere acil yardım çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Reuters haber ajansı 4 kaynağa dayandırdığı haberinde, gemilerdeki personelin tahliye edildiğini aktardı.

İran resmi haber ajansı IRNA, Umman Denizi`nde petrol tankerlerinde meydana gelen patlamalar sonrasında İranlı kurtarma ekibinin 44 denizciyi kurtardığını açıkladı.

Kurtarılan 44 kişinin İran`ın Cask Limanına çıkarıldığı belirtildi.

Marshall Adaları bayraklı Front Altair ve Panama bayraklı Kokuka Courageous olduğu tespit edilen tankerlerin Birleşik Arap Emirlikleri`nin başkenti Abu Dabi`deki limandan yüklenen petrolü taşıdığı ifade edildi.

Patlamada bir kişi yaralandı. ABD`nin Bahreyn`de bulunan 5`inci Filosu, saldırıya uğradığı tahmin edilen iki tankere yardım için bölgeye kuvvetlerini gönderdi.

Japonya`dan açıklama Japonya Ticaret Bakanlığı, Japonya`ya yük taşıyan 2 petrol tankerinin Hürmüz Boğazı yakınlarında saldırıya uğradığını açıkladı.

Arap ülkelerinden, Umman Körfezi`ndeki saldırıya kınama Mısır, Katar ve Kuveyt, Umman Körfezi`nde Japonya`ya giden iki petrol tankerine düzenlenen saldırıyı kınadı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırının endişeyle takip edildiği belirtilerek deniz ulaşımını ve Körfez bölgesindeki su yollarının güvenliğini tehdit eden eylemler kınandı.

Katar Dışişleri Bakanlığı da kim tarafından gerçekleştirilmiş olursa olsun Umman Körfezi`ndeki saldırının kınandığı ifade edildi. Söz konusu saldırının, uluslararası ticaret yollarının güvenliği üzerinde tehlikeli yansımaları olacağı uyarısında bulunulan açıklamada, olayla ilgili uluslararası soruşturma açılması çağrısı yapıldı.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah Halid es-Sabah da BM Güvenlik Konseyinde düzenlenen, BM ve Arap Birliği arasındaki iş birliği konulu toplantıda konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Kuveyt haber ajansı KUNA`da yer alan habere göre, Sabah açıklamasında, söz konusu saldırının, su yollarını ve bölgenin güvenliğini hedef alan eylemlerin bir parçası olduğunu dile getirdi.