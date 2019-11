UMKE'nin kadın kahramanları

"İnsanların hayatını kurtarmak cesaret veriyor"

Kadınların da erkekler gibi her yerde insanların yardımına koşabildiğini aktaran Bilen, şunları kaydetti: "İnsan hayatını kurtarmak amaç olunca o cesareti kendinizde buluyorsunuz. Erkekler her yerde olabiliyorsa, biz kadınlar da her türlü kış şartlarında ve afetlerde insan hayatını kurtarabiliriz. Aldığımız teorik ve uygulamalı eğitimler sayesinde cesaretimiz pekişti. UMKE`ci kadınlar olarak Bitlis`teki zorlu kış şartlarında insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnsanların hayatını kurtarmak cesaret veriyor."