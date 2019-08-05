Uluslararası Yamaç Paraşütü Rusya Açık Şampiyonası

"Burada 25 farklı ülkeden 70 sporcu var."

Şampiyonanın dün antrenman uçuşlarıyla başladığını belirten Vali Mantı, şöyle konuştu: "Bizim Hasan Dağı`mız paraşütçülük konusunda dünyanın üçüncü güzel yeri. Rusya`da böyle güzel bir alan olmadığı için Rusya`nın talebi üzerine burayı verdik. İnşallah bundan sonra da uluslararası şampiyonayı burada yapacağız. Burası çok güzel bir yer. İnşallah paraşüt sporunu halkımıza ve çevre illere sevdireceğiz. Burada 25 farklı ülkeden 70 sporcu var. Çok güzel bir yarışma olacağını ümit ediyorum. Bu yarışmaya emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."