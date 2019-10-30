TRT Haber

Açık
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara  19ºC
Açık

Uluslararası Mersin Narenciye Festivali'ne doğru

Mersin'de 1-3 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası Mersin Narenciye Festivali'nin hazırlıklarında sona gelindi.

30.10.2019

Mersin Valisi Ali İhsan Su, festival kapsamında sergilenecek figürleri yerinde inceleyerek Narenciye Festivali İcra Komitesi Başkanı Abdullah Özdemir`den çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Su, gazetecilere yaptığı açıklamada, narenciyenin Türkiye ve Mersin için önemine işaret etti.
Narenciyenin tanıtılması için yapılan etkinliklerin önemine dikkati çeken Su, "Hazırlıklarımız hemen hemen tamamlandı. Ufak tefek eksiklikler var. Onlar da festival gününe kadar tamamlanacak. Alanımız ve figürlerimiz çok güzel. Festival kapsamında yapılacak etkinliklerimiz de çok güzel olacak." dedi.
Su, festivale 27 ülkeden 700`e yakın sanatçının katılacağını belirterek "Misafirlerimiz turizm elçimiz olacaklar. Kültür alışverişi olacak. Bu durum Mersin`in tanıtımına katkı sağlayacak. Dünya çapında milyonlara ulaşacağız. Bu festivalin her şeyi narenciye. Figürlerde kullanılan ürünler, yemekler bile narenciye. Vatandaşlarımızı festivalimize bekliyoruz." diye konuştu.
Festival
Bu yıl 7`ncisi düzenlenecek festival kapsamında, sahilde birbirinden ilginç 30 figür, açılış kortejinde ve sahilin belirli noktalarında sergilenecek.
Yerli ve yabancı çok sayıda davetlinin katılması beklenen festivalde, birçok ülkeden gösteri grupları yer alacak.
Festivalde narenciye temalı tasarımların yer aldığı defile ile yemek etkinlikleri ve yelken gösterileri de yapılacak.
Fotoğraf: AA
TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER