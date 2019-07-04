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Uluslararası Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali başladı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da ilk kez gerçekleştirilen "Uluslararası Kapadokya Balon Festivali" çeşitli ülkelerden sıcak hava balon pilotlarının katılımıyla başladı.

04.07.2019

Ürgüp Belediyesinin ev sahipliğinde organize edilen festivalde, Ürgüp Cumhuriyet Meydanı`ndan festival alanına kadar kortej düzenlendi.
Kapadokya`yı ziyaret eden turistlere için hazırlanan turlarda kullanılan sıcak hava balonları ve festival için yurt dışından getirilen figürlü balonlar müzik eşliğinde ışık gösterisi yaptı.
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, festivalin ilçe ve bölgenin tanıtımına katkı sağlayacağına inandığını söyledi.
Aktürk, 7 Temmuz akşamı sona erecek etkinlik kapsamında her gün çeşitli programlar gerçekleştirileceğini belirtti.
Festivalin ilk günü, Ürgüp Belediyesi Halk Oyunları Ekibi ve Gürcistan Halk Dansları Topluluğunun gösterisiyle tamamlandı.
Nevşehir Valiliği, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Ahiler Kalkınma Ajansı, İl Özel İdaresi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün kurumsal destek sağladığı festival kap
Fotoğraf: AA
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