Ulugöl'ün hayranlık uyandıran renkleri

Bitki örtüsünün sarı, yeşil, kırmızı, turuncu ve kahverenginin tonlarıyla büyüleyici renkleriyle ilgi çeken tabiat parkı fotoğraf tutkunlarının da odağı oldu.

Dört mevsim seyahat ve gezi tutkunlarının yanı sıra yabancı turist ile üniversite öğrencilerinin de ilgisini çeken tabiat parkı, düğün fotoğrafı çektirmek isteyen çiftlerin ve sporcuların da yeni adresi oldu.