Ulugöl'ün hayranlık uyandıran renkleri

Ordu`nun Gölköy ilçesinde bulunan ve Türkiye`nin 36. Tabiat Parkı olma özelliğini taşıyan Ulugöl, sonbaharda oluşan renk cümbüşüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Bitki örtüsünün sarı, yeşil, kırmızı, turuncu ve kahverenginin tonlarıyla büyüleyici renkleriyle ilgi çeken tabiat parkı fotoğraf tutkunlarının da odağı oldu.
Ordu kent merkezine 74 kilometre uzaklıktaki Ulugöl Tabiat Parkı, doğal yapısıyla Karadeniz`de yeşille mavinin buluştuğu alanlar arasında yer alıyor.
Dört mevsim seyahat ve gezi tutkunlarının yanı sıra yabancı turist ile üniversite öğrencilerinin de ilgisini çeken tabiat parkı, düğün fotoğrafı çektirmek isteyen çiftlerin ve sporcuların da yeni adresi oldu.