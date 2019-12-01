Uludağ'ın Oteller Bölgesi'ne mevsimin ilk karı yağdı

Yoğun sisin hakim olduğu Uludağ`da görüş mesafesi zaman zaman 5 metreye kadar düştü.

Hava sıcaklığının en yüksek sıfırın altında 2, en düşük sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Uludağ`da, kar yağışının aralıklarla akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.