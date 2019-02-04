Uludağ'da otelin çatısındaki kar vatandaşların üzerine düştü

Alınan bilgiye göre, Uludağ`da PTT Uludağ Tesisleri`nin çatısındaki kar kütlesi, vatandaşların üzerine düştü.
Kar altında kalan vatandaşların kurtarılması için bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile özel arama kurtarma birliklerinden ekipler, sağlık görevlileri gönderildi.
İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, ekiplerce çıkarılan 6 kişinin, Bursa`daki sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındığını bildirdi.
Arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki aramaları sürüyor.
Kar altında kalan vatandaşların bir tur grubu ile geldiği öğrenildi. Olayın, 19 kişilik tur grubunun Uludağ gezintisi sırasında yaşandığı belirtildi.
Bursa Valsi Yakup Canbolat, PTT`nin kullanmadığı eski binasının çatısında biriken karın vatandaşların üzerine düştüğünü söyledi.
"6 vatandaş yaralı olarak çıkarıldı."
Kar altında 6 vatandaşın kaldığına yönelik ihbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri gönderildiğini vurgulayan Canbolat, "AFAD ve jandarma arama kurtarma ekiplerince 6 vatandaş yaralı olarak çıkarıldı. Genel sağlık durumları iyi. Kar altında kalma durumu ihtimaline karşı çalışmalar sürüyor." dedi.