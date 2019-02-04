Uludağ'da otelin çatısındaki kar vatandaşların üzerine düştü

Alınan bilgiye göre, Uludağ`da PTT Uludağ Tesisleri`nin çatısındaki kar kütlesi, vatandaşların üzerine düştü.

Kar altında kalan vatandaşların kurtarılması için bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile özel arama kurtarma birliklerinden ekipler, sağlık görevlileri gönderildi.