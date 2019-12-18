Uludağ'da kaybolan 2 dağcının cansız bedeni bulundu

"İki ceset arasında yaklaşık 1 kilometrelik mesafe var"

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Uludağ`da kaybolduğu belirtilen Mert Alpaslan ve Efe Sarp`tan haber alınamadığı ihbarı üzerine Bursa Valiliği tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına kamu, sivil toplum ve gönüllülerin katılımıyla karadan ve havadan kesintisiz olarak devam edilmektedir. Kaybolan dağcılardan Efe Sarp`a ait montun Küreklidere bölgesinde bulunması nedeniyle arama faaliyetleri bu bölgede yoğunlaştırılmıştır. Küreklidere bölgesinde yapılan arama çalışmaları sırasında bulunan montun yaklaşık 1 kilometre aşağısında bir erkek cesedi tespit edilmiştir. Yine aynı bölgede yapılan arama çalışmaları sırasında bulunan birinci cesedin yaklaşık 1 kilometre aşağısında bir erkek cesedi daha bulunmuştur. İkinci cesedin bulunduğu yerin sarp ve kayalık olması nedeniyle kurtarma ekiplerimiz cesedin bulunduğu alana ulaşmak için yoğun gayret sarf etmektedir. Ayrıca bulunan ilk cesedin üzerinden Efe Sarp`a ait kimlik çıkmıştır."