Ülkücü Hareketin Lideri Türkeş'in vefatının 22. yılı

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MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş 26 Mayıs 1978`de partisinin Erzurum`da düzenlediği "Komunizme ve Bölücülüğe karşı Milli Birlik ve Beraberlik" Mitingine katılarak konuşma yaptı. (Arşiv)

MHP Genel Başkanı Türkeş (solda), 14 Nisan 1979`da Tokat`ta yurttaşlarla görüştü. (Arşiv)

MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş (sağda), 6 Temmuz 1977`de Osman Bölükbaşı (solda) ile görüştü. (Arşiv)

14 Ekim 1981`de MHP ve Ülkücü kuruluşlar üyesi 587 sanık arasında yer alan Türkeş`in, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 nolu Askeri Mahkemesince yargılanmasına devam edildi. (Arşiv)

MHP Genel Başkanı Türkeş, 25 Nisan 1979`da Çankırı`ya gelişinde partililer tarafından karşılandı. (Arşiv)

Milli Birlik Komitesi üyesi, Başbakanlık Müsteşarı Albay Alparslan Türkeş, 27 Mayıs 1960`da. (Arşiv)

Türkeş, 9 Haziran 1979`da partisinin 14. Büyük Kurultayında konuştu. (Arşiv)

Türkeş, 20 Ocak 1995`te MHP İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen baloda sanatçı Kibariye`nin konserini dinledi. (Arşiv)

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Alparslan Türkeş (ortada), 11 Aralık 1980`de Ankara Adliyesi`nde ifade verdi. (Arşiv)

30 Kasım 1979`da MHP Genel Başkanı Türkeş, Genel İdare Kurulu toplantısına başkanlık etti. (Arşiv)

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Alparslan Türkeş, 22 Ocak 1977`de Ankara`da Solfasol Köyü`nü ziyaret etti. (Arşiv)

Türkeş, 30 Ekim 1978`de Almanya`nın Dortmund kentinde yaptığı salon toplantısında söylediği sözlerle hükümete hakaret ettiği gerekçesiyle 15 Aralık 1980`de Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı. Davaya Türkeş`in eşi Seval Türkeş (gözlüklü) de katıldı. (Arşiv)

Milli Birlik Komitesi (MBK) eski üyesi Türkeş (önde sağda), 3 yıl aradan sonra 21 Şubat 1961`de Hindistan`dan Ankara`ya dönüşünde eşi Muzaffer Türkeş (ön sol 2), oğlu Tuğrul Türkeş (kucağında), kızı Ayzıt Türkeş (2. sıra solda), yeğeni Yaşar Türkeş (sol 2), Prof. Dr. Necdet Erdentuğ (2. sıra sol 3), kız kardeşi Dervişe Koçoğlu (2. sıra sağda) ve eşi Sabahattin Koçoğlu (2. sıra sağ 2) ile yengesi Şifa Koçoğlu tarafından karşılandı. (Arşiv)

MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, 17 Nisan 1978`de incelemelerde bulunmak ve cenaze törenine katılma üzere uçakla Malatya`ya gitti. (Arşiv)

MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, 2 Mayıs 1993`de MHP`nin düzenlediği "Karabağ, Bosna- Hersek Milli Bütünlük Mitingi`nde konuştu. (Arşiv)

MHP Genel Başkanı Türkeş ve eşi Seval Türkeş, 7 Kasım 1993`te yapılan nüfus sayımında, sayım memuru tarafından sayıldılar. (Arşiv)

MHP Genel Başkanı Türkeş (sağda), 2 Ocak 1978`de hükümeti kurmakla görevlendirilen CHP Genel Başkanı Ecevit (solda) ile görülüyor. (Arşiv)

MHP genel Başkanı Türkeş (sağ 2), öldürülen MHP Çanakkale Milletvekili adayının 9 Ağustos 1980`de düzenlenen cenaze törenine katıldı. (Arşiv)

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ve MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş 23 Kasım 1977`de bayramlaşma törenine katıldı. (Arşiv)

MHP genel Başkanı Türkeş (sağ 4), partisince 7 Mayıs 1978`de düzenlenen yürüyüşe Cengiz Gökçek (sağda), Turan Kocal (sağ 2), Sadi Somuncuoğlu (sağ 3), Gün Sazak (sağ 5) ile birlikte katıldı. (Arşiv)

1960`ta Milli Birlik Komitesi (MBK), Devlet ve Hükümet Başkanı, Türk Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Orgeneral Cemal Gürsel (ortada), MBK üyesi ve Başbakanlık Müsteşarı Albay Alparslan Türkeş (solda) ile birlikte Zırhlı Birlikler Okulu`nu ziyaretinde görülüyor. (Arşiv)

MÇP Genel Başkanı Türkeş, 23 Nisan 1991`de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM tören salonunda TBMM Başkanı Kaya Erdem tarafından düzenlenen kutlamaya katıldı. (Arşiv)

MHP Genel Başkanı Türkeş, 1 Ağustos 1977`de TBMM`den ayrıldı. (Arşiv)

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Adalet Partisi (AP) Genel Başkanı Süleyman Demirel (ortada), koalisyon görüşmeleri için Milli Selamet Partisi (MSP) Genel Başkanı Necmettin Erbakan (solda) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Alparslan Türkeş (sağda) ile 10 Temmuz 1977`de TBMM’de bir araya geldi. (Arşiv)

MHP Genel Başkanı Türkeş, 15 Nisan 1979`da miting için gittiği Yozgat`ın girişinde ülkücüler tarafından karşılandı. (Arşiv)

14 Ekim 1981`de MHP ve Ülkücü kuruluşlar üyesi 587 sanık arasında yer alan Türkeş`in, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 nolu Askeri Mahkemesince yargılanmasına devam edildi. (Arşiv)