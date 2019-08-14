Uçsuz bucaksız bozkırların başkenti Ulan Batur

Uçsuz bucaksız bozkırın binalarla birleştiği Moğolistan’ın başkenti Ulan Batur’da bir yandan modern binalar yükselirken diğer yandan geleneksel evlerin yaygın hali göze çarpıyor.

1,5 milyon insanın yaşadığı kent, turistlerin ve doğa severlerin Moğolistan kırlarına yol almadan önceki başlangıç noktası.

Kent havadan gözlemlendiğinde benzersiz yerleşimi ve doğal alanları ile dikkat çekiyor.

Moğolisan’ın başkenti Ulan Batur, müze ve tarihi alanların yanı sıra geleneksel folklor gösterisi “Tumen” ile bölgeye gelen turistlerin ilgisini çekiyor.

Çeşitli müzikal gösterilerin yanı sıra dans ve akrobasi gösterilerinin de yapıldığı geleneksel organizasyonda sanatçılar yöresel kıyafetleriyle göz dolduruyor.

Moğolistan, uçsuz bucaksız bozkırları ile tüm dünyadan turistlerin merak ettiği ülkeler arasında yer alıyor.