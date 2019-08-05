Uçan kaykayı ile 35 kilometrelik kanalı geçti

40 yaşındaki eski jet-ski şampiyonu Franky Zapata, 35 kilometrelik bir kanal yolculuğuna çıktı.
Bu yolculuğun farklı tarafı ise kullanılan araçtı.
Yıllardır üstünde çalıştığı jet motorlu uçan kaykayı ile kanalı geçen Zapata, "Mutlu hissediyorum, benim için harika bir an" dedi.
Aslında Zapata`nın amacı Louis Bleriot`un kanalı uçakla ilk geçişinin yıl dönümü olan 25 Temmuz`da bu hayalini gerçekleştirmekti.
Ancak, yakıt ikmali için tekneye ulaşmaya çalışırken suya düşünce başaramadı.
10 günde uçan kaykayını onardı ve yakıt ikmal botunu büyüttü. Böylece hayalini gerçekleştirdi.
Zapata aynı zamanda, herkesin kullanabileceği bir uçan araç üzerinde çalışıyor.