Üç öğün tüketilen ciğer kebabı ramazanda da ilgi görüyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin yöresel lezzetleri arasında yer alan ciğer kebabı iftar sofralarında da ilgi görüyor.

Ramazanın da vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan ciğer kebabı iftar saatlerinde hazırlanıyor, sofraları süslüyor.

Ciğer kebabı ustası Ali İnce, 20 yıldır ciğer kebabı yaptığını söyledi.

Ciğer kebabının kuzu ciğerinden yapıldığını ifade eden İnce, kentte kahvaltıda dahi bu kebabın tercih edildiğini belirtti.

"Ciğer kebabı Diyarbakır`ın besin kaynağı." İnce, ciğerin demir ağırlıklı bir besin kaynağı olduğuna işaret ederek, "Tazeliğine çok dikkat etmek gerekiyor. Vitamininin kaybolmaması açısından fazla kurutulmaması lazım. Ciğer kebabı Diyarbakır`ın besin kaynağı. Vatandaşlar sahurda ve iftarda gelip, ciğer yiyor. Ciğerin vücuda faydası çok." dedi.

İstanbul`dan gelen ve iftarda ciğer kebabı tercih eden Ferhat Öztürk ise bu kebabın Diyarbakır`da adeta bir kültür olduğunu aktardı.

Öztürk, "Ciğer kebabını seviyoruz. Yemeklerde bizim ana menümüz. Diyarbakır`a her geldiğimde 3-4 defa ciğer kebabı yemeden gitmem. Ciğer yemediğimde Diyarbakır`a geldiğimi varsaymıyorum." diye konuştu.

Ciğer kebabının lezzetinden dolayı ramazanda da iftar ve sahurda tüketildiğini dile getiren Öztürk, "Ciğer kebabı çok lezzetli ve taze olduğu için 24 saat yenilse dahi doyulmaz. Hem sahurda hem iftarda her saatte yerim." ifadelerini kullandı.