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Üç kıtadan getirilen balıklarla müze oluşturuldu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Bilimleri Fakültesi`nde Afrika, Amerika ve Avrupa kıtalarındaki çeşitli göl ve akarsularda yaşayan 50`ye yakın endemik türü "balık müzesi"nde bir araya getirerek, ziyaretçilere açtı. Üniversitenin Su Ürünleri Fakültesi`nin zemin katında oluşturulan akvaryumlarda üretim yapılması hedeflenen müzede, giriş katındaki akvaryumlarda ise ziyaretçilerin balıkları izlemesi sağlanıyor. Aralarında tatlı su köpek balığı, pirana (natteri), discus, frenatus, ve tropheusların da bulunduğu balık çeşitleriyle adeta doğal bir laboratuvar haline dönüştürülen müze, hem bilimsel çalışmalara hizmet edecek hem de ziyaretçilerin bu güzellikleri yerine görmesi sağlanacak.

Etiketler: ziyaretçi, van yüzüncü yıl üniversitesi, müze, balıklar, balık müzesi, Akvaryum
Kategori : Türkiye
Tarih : 13.08.2018
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