Üç ilin sınırındaki kanyon ziyaretçilerini büyülüyor

Kanyonda tekne turlarına çıkan misafirler, Denizli ve Muğla sınırlarından da geçerek çevresindeki kartpostallık manzaralara tanıklık ediyor.

Kanyonu gezen Murat Abalı, "Burasını görenler Malezya ve Tayland sanabilirler ama burası üç ilin sınırlarında yer alan bir yer. Biz de bu harika yerleri amatör fotoğrafçı arkadaşlarımızla fotoğraflamak istedik." dedi.