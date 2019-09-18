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Tuzla'da fabrika yangını

Tuzla'da Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesindeki kimyasal üretim yapan bir fabrikada çıkan yangını, çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin desteğiyle kontrol altına alındı.

18.09.2019

Tuzla`da bir deri fabrikasında çıkan yangın, çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin desteğiyle kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren Ema Kimya Sistemleri-Huntsmann`a ait fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle olay yerine Tuzla ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.
Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangının sıçraması nedeniyle alev alan itfaiye aracındaki yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Geniş bir alan üzerine kurulu fabrikadaki yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Yaralı veya can kaybı yok
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan yaptığı açıklamada, Tuzla`daki yangında yaralı veya can kaybının olmadığını belirterek, "Yangına 48 araç 138 personelle müdahale yapılıyor. Diğer fabrikalara sirayet önlenmeye çalışılıyor. Kimyasal malzemeler nedeniyle ara sıra patlamalar oluyor." dedi.
Fotoğraf: AA
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