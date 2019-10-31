Tuzla Sulak Alanı'na flamingo akını

Sulak alanı flamingoların yanı sıra pelikan, ördek türleri, balıkçıl, kaz, su tavuğu gibi pek çok kuşun beslenme ve barınma yeri olarak seçtiğini ifade eden Karakoyun, şöyle konuştu: "Yöreye ilgiyi bir hayli artıran flamingolar ve diğer kuş türlerini korumak için bilinçlendirme çalışması yapıyoruz. Sulak alanımızın misafirleri gelmeye başladılar. Kışı burada geçirecek flamingolar ve diğer kuşlar, bölgeye gelen herkesten ilgi görüyor. Özellikle sabahın ilk ışıklarında ve gün batımında eşsiz görüntüler sunan flamingoları görüntülemek için bölgemize gelen birçok ünlü fotoğrafçı var. Tuzla Sulak Alanı`nda turizmin gelişmesi için kuş gözlem kuleleri ve yürüyüş yolları yapımını kapsayan bir proje hazırlanmıştı. Bu projenin bakanlığımız tarafından hayata geçirilmesi, bölgemiz turizmi ve sulak alanın korunması için büyük önem taşıyor."