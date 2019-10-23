Tuz Gölü'nden İstanbul'a "kadının gücü" heykeli

Kadının toplumdaki yerini simgeleyen bir heykel yapmak için proje hazırlayan Sevim ile ekibi, bu çalışmasını İstanbul`daki alışveriş merkezi Emaar`ın katkılarıyla tamamladı.

"Bu çalışmamızı kadınlara adıyoruz"

Bu çalışmayı tüm kadınlara adadıklarını belirten Sevim, şöyle konuştu: "Çalışmamızı hayatın en güzel yerlerinde olmasını istediğimiz bir varlık üzerine kuruyoruz. Bu söylemler ışığında Emaar yönetiminin destekleriyle böyle bir projeye imza atmaktan çok mutluyum. Kadınlarımızın değerini daha da yüceltmek için bu heykeli oluşturduk. Ülkem ve dünya kadınlarının değer bulduğu güzel yerlere gelebilmesinde sanatımla vurgu yapmaktan çok mutluyum."