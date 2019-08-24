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Tuz Gölü'ndeki flamingo sayısında büyük artış

Flamingoların dünyadaki en büyük doğal üreme kolonisini barındıran Konya sınırlarındaki Tuz Gölü'nde flamingo sayısı bu yıl 20 bin 381’e yükseldi.

24.08.2019

Tuz Gölü`nde 2017 yılında 11 bin 79, geçen yıl 12 bin 746, bu yıl ise 20 bin 381 flamingo yavrusunun yumurtadan çıktığı tespit edildi.
Bakanlığa bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce her yıl Türkiye`de nesli tehdit ve tehlike altında olan türleri gelecek nesillere aktarmak için çalışmalar yürütülüyor.
Arazi çalışmalarında doğrudan gözlem, uçak, dürbün, teleskop, tele objektif gibi çeşitli araçlarla gözlemler gerçekleştiriliyor.
Yumurtadan çıkan flamingo yavruları uçmayı öğrenene kadar Tuz Gölü’nde misafir oluyor.
Sağlıklı bir şekilde gelişimlerini tamamlayan flamingolar, yuvalarını sonbaharda terk ediyor.
Fotoğraf: AA
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