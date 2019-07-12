Tuz Gölü'nde yavru flamingo şöleni

"Tuz Gölü insan faaliyetlerinden uzak ve korunaklı bir yer"

Tuz Gölü`nün, flamingoların Türkiye`de düzenli olarak kullandıkları iki önemli koloniden biri olduğunu ifade eden Balkız, şunları kaydetti: "Alan aynı zamanda tüm Akdeniz ve Kuzey Afrika ölçeğinde de flamingoların varlığı için büyük önem taşıyan bir sulak alanımız. Bazı yıllar 20 binin üzerinde yavru Tuz Gölü`nde kolonide yumurtadan çıkıyor. Bu alanın bu kadar önemli olmasının nedeni insan faaliyetlerinden uzak ve korunaklı bir yer olması. Çevresinde de flamingoların beslenebileceği çok sayıda göl bulunuyor. Tuz Gölü`nün güneyi ve Eskil`in kuzeyinde kalan bu bölge, el değmemiş doğasıyla flamingolar için güvenli bir kuluçka alanı sunuyor."