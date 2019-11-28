Turp üretiminin yüzde 70'ini gerçekleştiren Osmaniye'de hasat başladı

Türkiye`nin turp üretiminin yüzde 70`inin Kadirli`den karşılandığını ifade eden İspir, ürünün ortalama 5 bin kişiye de iş olanağı sağladığını kaydetti.

Dekara ortalama 2 ton ürün alındığını ifade eden İspir, "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle üreticiler biraz sıkıntı yaşıyor. Buna rağmen zarar da etsek Türkiye`nin her yerine turp göndermeye çalışacağız. İnşallah havalar mevsim normallerinde seyreder, turp üreticisinin yüzü güler." diye konuştu.