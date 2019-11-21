Türkiye'yi çektiği büyüleyici görüntülerle tanıtıyor

"Elimden geldiğince ülkemi dünyaya tanıtmak istiyorum."

Bu konuda `Show me Turkey` projesi ile elinden geleni yaptığını ifade eden Bekar, "Bana Türkiye`yi Göster projesi yaklaşık bir yıldır var. Bu proje ile beraber amacım Türkiye`yi dünyaya hak ettiği şekilde göstermek. Kendimizi ne kadar iyi ifade edebilirsek o kadar iyi anlaşılabileceğimizi düşünüyorum. Ben de bu yolda elimden geldiğince ülkemi dünyaya tanıtmak istiyorum. Bu proje dahilinde çeşitli illere gittik, çok güzel görüntüler aldık. Ben zaten hali hazırda fotoğraf ve videolar çekiyordum. Ama bunu nasıl proje haline getirebilirim, ülkeme fayda sağlayabilirim derdindeydim. Böyle bir proje aklıma geldi. Şehirleri tanıtırken en büyük kıstasım doğru zamanda doğru şehirde olmak. Daha az bilinen ama potansiyeli yüksek yerlere de gitmeye özen gösteriyorum. Favori bir yerim yok, Türkiye`de o kadar güzel yerler var ki." dedi