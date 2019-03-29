Türkiye'nin yardımlarını taşıyan uçak Mozambik'e hareket etti

"Kasabaya ulaşan ilk yardım bizim ekiplerimizden olmuş."

Felaketten etkilenen bir kasabaya ilk yardımı AFAD ekiplerinin ulaştırdığına dikkati çeken Taşdelen, şunları kaydetti: "AFAD ekiplerinin ilk faaliyetleri yerel yetkililerle görüşüp durumun fotoğrafını çekmek oldu. Ardından havaalanına çok yakın bir yere konuşlandılar. Havaalanının etrafı zaten afet bölgesi. Dolayısıyla ekiplerimiz çevreyi gezerek ne tür ihtiyaçlar olduğunu saptadı. Hatta şöyle bir anekdot anlattılar, havaalanına 70 kilometre mesafede bir kasabaya ulaşan ilk yardım bizim ekiplerimizden olmuş. Yani daha önce hiç kimsenin girmediği bir nokta buluyorlar. Burada insani yardım ihtiyacı hat safhada. Kurtarılmaya ihtiyaç duyan insanlar var. Önce kurtarma faaliyetlerini yapıyorlar ve bizim dikkati çekmemizle beraber Dünya Gıda Programı bölgeye gıda yardımında bulunuyor."