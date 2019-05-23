Türkiye'nin yardımları "gün ışığı"na dönüşüyor

Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları İnsani Yardım Platformu ile Deniz Feneri Derneği bir süre önce Etiyopya`daki imkansızlıklar nedeniyle katarakt ameliyatı olamayanlar için çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında Afar eyaletinin kırsal bölgelerinde yaşayan ve katarakt nedeniyle gözleri görmeyen 100 kişi, bölgedeki tek sağlık kuruluşu olan Macamad Oakleh Kassehta Hastanesi`nde ameliyat ettirildi.

Platform Başkanı Osman Gerem, yaptığı açıklamada, Etiyopya`daki 3 milyon insanın çeşitli nedenlerden dolayı görme problemi yaşadığını söyledi.

Gözleri görmeyen insanlar için platform olarak bir süre önce "Bir İnsanın Dünyasını Siz Aydınlatın" kampanyası başlattıklarını ifade eden Gerem, Türkiye`deki hayırseverlerin yardımlarıyla bu insanları gün ışığına kavuşturmak için çaba harcadıklarını belirtti.

Gerem, yardımlar kapsamında Afar bölgesinde yaşayan gözleri görmeyen 100 kişiyi ameliyat ettirdiklerine değinerek, "İnşallah hayırlarla bu kardeşlerimizin kararan dünyaları aydınlanacak. Bugünü bekleyen çok sayıda insan var. 30 yıldır gözlerinin açılmasını bekleyen kardeşlerimiz var. Bizler din, dil ve ırk gözetmeden herkese yardım etmeye çalışıyoruz. Kelimelerle anlatılacak bir durum değil burası. Biz de hayırlara vesile olduğumuz için çok mutluyuz. Bağış yapan tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum. Hayırlarımız inşallah devam edecek." diye konuştu.

Programa katılan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri de Etiyopya`da halkın ekonomik anlamda ciddi sıkıntı yaşadığını vurgulayarak, insanların sağlıksız ve çok zor şartlarda hayatlarını devam ettirmeye çalıştığını dile getirdi.

Türkiye her tarafa yardım elini uzatıyor Türkiye`nin, dünyada bütçesine göre en çok yardım yapan ülkelerin başında geldiğini anlatan Cevheri, "Ülke olarak bugün biz sadece kendi misafirlerimize değil, dünyanın her tarafına hangi dinden olursa olsun yardım elimizi uzatmaya çalışıyoruz." dedi.

Uzun yıllar gözlerimin açılmasını bekledim Yaklaşık 10 yıldır ameliyat olmayı bekleyen 60 yaşındaki Enise Muhammed, gözündeki katarakt nedeniyle uzun yıllardır çok büyük sıkıntılar yaşadığını belirterek, gözlerinin yeniden görmesinde emeği geçen Türkiye`deki hayırseverlere teşekkür etti.