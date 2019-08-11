Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında bayram namazı

Ankara`da vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için Kocatepe Camii`ne geldi.

Kocatepe Camii

Kocatepe Camii

Açılışı bu yıl gerçekleşen Büyük Çamlıca Camii`nde ilk Kurban Bayramı namazı eda edildi.

Büyük Çamlıca Camii

Büyük Çamlıca Camii

İstanbul`da bazı vatandaşlar ve yabancı turistler, Kurban Bayramı namazını Eyüp Sultan Camii`nde kıldı.

Eyüp Sultan Camii

Kurban Bayramı namazı dolayısıyla, Kırklareli`nde vatandaşlar başta tarihi Hızırbey Camii olmak üzere kentteki camileri doldurdu.

Düzce`nin Akçakoca ilçesinde geçen ay yaşanan su baskını ve toprak kaymasında zarar gören Esmahanım köyünde yöre halkı Kurban Bayramı`nı buruk geçiriyor.

Sabah saatlerinden itibaren 17-18 Temmuz`da meydana gelen sel felaketinin en fazla zarar verdiği Esmahanım`da yaşayan vatandaşlar, köy camisine geldi.

Sakarya`da vatandaşlar Kurban Bayramı namazını Demokrasi Meydanı`nda kıldı.

Sakarya

Filipinler`deki Bangsamoro Özerk Bölgesi`nde yaşayan Moro Müslümanları, Kurban Bayramı sabahında bayram namazında buluştu.

Filipinler

Kırgızistan`ın başkenti Bişkek`te vatandaşların bayram namazı için yoğun ilgi gösterdiği alanlardan biri Başbakanlık binası önündeki meydan oldu.

Kazakistan`ın başkenti Nur Sultan`da binlerce Müslüman bayram namazı için merkez cami Nur Astana`ya akın etti.

Avustralya’da yaşayan yarım milyondan fazla Müslüman, Kurban Bayramı namazını kılmak için ülke genelindeki camilere akın etti.

Melbourne’da Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sunshine Camii`nde de bayram namazı kılındı.

Çin’de Müslümanlar, başkent Pekin’deki kentin en eski ve büyük camilerinden biri olan Niucie Camii`nde bir araya geldi.

Karadağ`da, başkent Podgorica`daki Osmanagic Camii ve ülke genelindeki camilerde Kurban Bayramı coşkuyla karşılanarak, bayram namazı kılındı.

Gazze`deki yüzlerce Filistinli, Kurban bayramı namazını kentin doğusundaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin eylem alanında kıldı.

Gazze

Gazze