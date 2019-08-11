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Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında bayram namazı

Bugün Kurban Bayramı'nın birinci günü. Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında yaşayan Müslümanlar, bayram namazını kılmak için camilere akın etti.

11.08.2019

Ankara`da vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için Kocatepe Camii`ne geldi.
Kocatepe Camii
Kocatepe Camii
Açılışı bu yıl gerçekleşen Büyük Çamlıca Camii`nde ilk Kurban Bayramı namazı eda edildi.
Büyük Çamlıca Camii
Büyük Çamlıca Camii
İstanbul`da bazı vatandaşlar ve yabancı turistler, Kurban Bayramı namazını Eyüp Sultan Camii`nde kıldı.
Eyüp Sultan Camii
Kurban Bayramı namazı dolayısıyla, Kırklareli`nde vatandaşlar başta tarihi Hızırbey Camii olmak üzere kentteki camileri doldurdu.
Düzce`nin Akçakoca ilçesinde geçen ay yaşanan su baskını ve toprak kaymasında zarar gören Esmahanım köyünde yöre halkı Kurban Bayramı`nı buruk geçiriyor.
Sabah saatlerinden itibaren 17-18 Temmuz`da meydana gelen sel felaketinin en fazla zarar verdiği Esmahanım`da yaşayan vatandaşlar, köy camisine geldi.
Sakarya`da vatandaşlar Kurban Bayramı namazını Demokrasi Meydanı`nda kıldı.
Sakarya
Filipinler`deki Bangsamoro Özerk Bölgesi`nde yaşayan Moro Müslümanları, Kurban Bayramı sabahında bayram namazında buluştu.
Filipinler
Kırgızistan`ın başkenti Bişkek`te vatandaşların bayram namazı için yoğun ilgi gösterdiği alanlardan biri Başbakanlık binası önündeki meydan oldu.
Kazakistan`ın başkenti Nur Sultan`da binlerce Müslüman bayram namazı için merkez cami Nur Astana`ya akın etti.
Avustralya’da yaşayan yarım milyondan fazla Müslüman, Kurban Bayramı namazını kılmak için ülke genelindeki camilere akın etti.
Melbourne’da Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sunshine Camii`nde de bayram namazı kılındı.
Çin’de Müslümanlar, başkent Pekin’deki kentin en eski ve büyük camilerinden biri olan Niucie Camii`nde bir araya geldi.
Karadağ`da, başkent Podgorica`daki Osmanagic Camii ve ülke genelindeki camilerde Kurban Bayramı coşkuyla karşılanarak, bayram namazı kılındı.
Gazze`deki yüzlerce Filistinli, Kurban bayramı namazını kentin doğusundaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin eylem alanında kıldı.
Gazze
Gazze
Gazze
Fotoğraf: AA
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