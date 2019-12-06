Türkiye'nin "mini askerleri" göreve hazırlanıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, insansız teknolojiler üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Bu kapsamda 1, 3 ve 6 kilogram ağırlığında 3 tip yerli hafif sınıf insansız kara aracı prototipinin geliştirildiğini bildiren Demir, "Geliştirilen araçlar, mağara, meskun mahal, çok katlı bina, geniş arazi operasyonlarında güvenlik birimlerimizin minik yardımcıları olacaklar." dedi.

Gece-gündüz şartlarında görev yapabilecek, keşif gözetleme, silah, haritalama modülü ve KBRN dedektörü de takılabilecek araçların kalifikasyon testlerinin tamamlandığı bilgisini veren Demir, şunları kaydetti: "Araçları güvenlik birimlerimizin ihtiyaçları çerçevesinde geliştirdikten sonra seri üretime geçeceğiz. Bu tür projelerimizin devamı gelecek. İlgi duyan herkesi fikirlerini ve tasarımlarını bize sunmaya, yarışmalarımıza katılmaya, bu koşuda yanımızda olmaya davet ediyoruz."

Çeşitli büyüklük ve donanımlarda insansız kara aracı ihtiyacını dikkate alan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, bu alandaki yerli çözümlerin artırılmasına ve çeşitlendirilmesine yönelik bir dizi çalışma yürütüyor.

3 kategoride yerli üretim çalışması Çalışmalar hafif, orta ve ağır sınıf olmak üzere 3 ana kategoride gerçekleştiriliyor. Hafif sınıf kategorisinde yer alan 1. Seviye Atılabilir İnsansız Kara Araçları, toprak yol, oyuk, mağara, bina içi oda ve benzeri ortamlarda keşif ve gözetleme yapabiliyor, atılabiliyor. 1 kilogramdan hafif araçlar, uzaktan kumanda edilebiliyor.

2. Seviye Atılabilir İnsansız Kara Araçları, toprak yol, oyuk, mağara, menfez, meskun mahal/kapalı alan, çok katlı bina içinde operasyon öncesi keşif, gözetleme, tuzak tespiti ve emniyet operasyonları gerçekleştirebiliyorlar. Atılabilen, merdiven çıkabilen, 3 kilogramdan hafif bu araçlar, keşif-gözetleme modülü gibi faydalı yükler taşıyabiliyor, tam otonom, yarı otonom, uzaktan kumandalı olarak görev yapabiliyor.