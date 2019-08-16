Türkiye'nin Microangelo su dünya turuna çıkıyor

Kale, kabak çekirdeğinden gazoz kapağına, kahve fincanından deniz kabuğuna kadar, sanatında birçok obje kullanıyor.

Mikro sanatın dünyadaki en önemli temsilcilerinden biri olan, insanların "İncir çekirdeğini dolduran adam" ve Türkiye`nin "Microangelo"su olarak adlandırdığı mikro art sanatçısı Hasan Kale, Türk kahvesini sanatıyla birleştirerek tanıtacak.

Es geçilen, görülmeyen, bazen "çöp" gibi görülen minik objeleri sanat kapsüllerine çevirip değişik bir bakış açısı kazandıran Kale, dünyada yeni bir konuşma dili oluşturmak için 25 yıl önce mikro art sanatına başladı.

Bugüne kadar 350 farklı mikro eser üreten Kale, objelerini mikro objeler ya da yiyecekler üzerine yapıyor.

Sanatçının, İstanbul manzarasını resmetmesi için bir kabak çekirdeği, incir tohumu, şişe kapağı ya da deniz kabuğu yetiyor.

Sanatıyla insanları kendine hayran bırakan Kale, eserlerinde genellikle İstanbul ve Anadolu`daki yaşanmış kültür izlerini işliyor.

Kale, gittiği birçok ülkede de kültür ve sanatı başka bir dille anlatmaya çalışarak bir nevi kültür elçiliği yapıyor.

Sanatını, farklı yerlerde yapmaktan çekinmeyen Kale, 7 Eylül`de New York`ta Türk kahvesini sanatıyla dünyaya tanıtmaya hazırlanıyor.

Kale, New York ziyaretinde kahve çekirdeklerinin, fincanların, tabakların ya da kağıtların üzerine telvelerle çizim yapacağını, çizimlerini sadece kahveyle gerçekleştireceğini ve içeriğinin dünyanın farklı bir ülkesi ya da şehri olacağını anlattı.

Türk kahvesi ritüelinin espresso gibi şat atmak olmadığını vurgulayan Kale, "Bu bir sohbet, sohbetin sonunda niyetler tutulur, telvesinden yüz maskesi, ayrıca sanat da yapılır"dedi.

Türk kahvesi pişirme tekniğinin hiç kimseye benzemediğini aktaran Kale, yanında lokum, müzik ve mikro art sanatıyla birlikte beş duyuya hitap edeceklerini belirtti.