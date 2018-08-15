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Türkiye'nin kültürel hafızası: Milli Kütüphane

Türkiye`nin en büyük arşiv kütüphanesi olan ve bundan 70 yıl önce kullanıcıya açılan Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Milli Kütüphane, koleksiyonlarında barındırdığı milyonlarca eserle adeta Türkiye`nin "kültürel hafızası" konumunda yer alıyor. Milli Kütüphane`nin Dijital Kütüphane sistemi üzerinden 27 bin 796 çok değerli yazma eser, son dönem Osmanlı ve ilk dönem Cumhuriyet döneminden başlamak üzere gazete ve dergiler, ünlü ressamlara ait tablolar, sinema afişleri, tasvirler gibi birçok görsel içeriğe ulaşabilmek mümkün. Dijitalleştirme çalışmaları kapsamında da öncelikli olarak Türkiye`nin en büyük süreli yayın koleksiyonu ile değerli yazma eserler koleksiyonu dijitalleştirilirken, bu çalışmalarla bugüne dek 18 milyon dijital içerik üretildi.

Etiketler: milli kütüphane, kültürel hafızası
Kategori : Kültür Sanat
Tarih : 15.08.2018
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