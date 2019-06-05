"Türkiye'nin Kızıldeniz'i" atık tehlikesiyle karşı karşıya

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Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), geçen yıl plastik atıklarla ilgili bir rapor hazırladı.

Raporda, Akdeniz`in "plastik deniz" olma riskiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Raporda belirtilen deniz dibi kirliliğine, Türkiye-Suriye sınırındaki Samandağ sahili de maruz kalıyor.

Samandağ sahili Kel Dağı ve çevresinde yapılan dalışlarda görüntülenen plastik kirliliği, canlılar açısından ortaya çıkan tehlikeyi gözler önüne seriyor.

Bölgedeki bilim insanları tarafından sürekli izlenen alanlardan biri olan sahildeki Fok Mağarası`nda da kirlilik görülebiliyor.

Araştırmacılar, denizden giriş yapılan mağaranın içine insanların girip atıklarını bırakmasının zor olduğuna dikkat çekiyor.

Aynı zamanda araştırmacılar, buradaki çöplerin dalgalarla bölgeye taşındığı görüşünü paylaşıyor.

Bölgede araştırma yaparak iklim değişikliği nedeniyle göç eden "Lesepsiyen" türlerini inceleyen dalgıçlar, aynı zamanda yeni türleri de kayıt altına alıyor.

Dalgıçlar denizdeki canlı popülasyonuna ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca, denizlerdeki plastik atıkların azalması için de çalışmalarını yürütüyorlar.

Dünyanın her noktasında iklim değişikliği ve çevre kirliliği, canlı hayatını tehlikeye sokmaya devam ediyor.

Emekli deniz subayı ve denizaltı kaşifi Victor Vescovo, geçen aylarda Mariana Çukuru`na dalış gerçekleştirdi.

Vescovo, dünyanın su altında en derin yeri olarak kabul edilen çukurda plastik poşet ve şeker ambalajlarına rastladı.