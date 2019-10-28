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"Türkiye'nin ilk yerli otomobili" Devrim 58 yaşında

Eskişehir'deki TÜLOMSAŞ tesislerinde 20 aydır sergilendiği özel müzesinde 250 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayan Devrim'in, Türk mühendis ve işçileri tarafından üretilmesinin üzerinden 58 yıl geçti.

28.10.2019

"Türkiye`nin ilk yerli otomobili" olan ve üretilmesinin üzerinden 58 yıl geçen Devrim, Eskişehir`de sergilendiği fabrikada 20 ayda yaklaşık 250 bin kişi tarafından ziyaret edildi.
Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) yetkililerinden alınan bilgilere göre, 1961 yılında Türk mühendis ve işçileri tarafından zor şartlarda üretilen ilk yerli otomobil, 5 Eylül 2017`de başlayan kapsamlı bakımının ardından konulduğu yeni müzesinde yoğun ilgi görüyor.
Otomobilin yapımında kullanılan kaynak motoru, matkap ve torna tezgahları, imalat aşamalarının çekildiği fotoğraf makinesi, kumpas, pergel, cetvel, çizim masası, aracın kireç taşından maketi, yedek parçalar, Sivas`ta demir yollarında dökülmüş orijinal motor bloku ve çalışmaların görsellerinin de bulunduğu müzede, 58 yaşındaki Devrim hem Eskişehirlilerin hem de yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.
Projede çalışan 200 Türk mühendis ve işçisinin "Siyah", "Beyaz", "Mavi Boncuk" ve "Gecekondu" isimlerinde 4 adet ürettiği, daha sonra "Devrim" adını alan ilk yerli otomobili, 58 yıl sonra da ihtişamı ve hikayesiyle ziyaretçileri heyecanlandırıyor.
İstanbul`dan gelen ziyaretçilerden Hüseyin Avni Sönmez, Devrim`i daha önce birkaç kez gördüğünü söyledi.
Sönmez, "İkinci ya da üçüncü görüşüm ama insan her seferinde duygulanıyor. Çok sağlam, böyle bir otomobilim olsun isterdim. Yapılsa satın alırız." dedi.
Fotoğraf: AA
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