Türkiye'nin ilk beyaz aslanları İstanbul'da

Viaport Genel Müdürü Ogün Turanlı, yaptığı açıklamada, koruma altındaki bir tür olan beyaz aslanlardan dünyada sadece 30 adet kaldığının ön görüldüğünü söyledi.

"Beyaz aslanlar Güney Afrika`da görülen bir tür."

Nesillerinin devamı amacıyla 2 erkek, 2 dişi olarak Çek Cumhuriyeti`nden getirilen beyaz aslanların yaşlarının 2,5-3 arasında değiştiğini belirten Turanlı, "Beyaz aslanlar, Uluslararası Hayvan Taşımacılık Sistemi`ne uygun olarak İstanbul`a getirildi. Aslan Park`a getirmekteki amacımız, hem turizme hem de bu aslan türüne katkı sağlamak. Beyaz aslanlar Güney Afrika`da görülen bir tür. Doğada bulunmadıkları için koruma altındalar. Sayılarının az olması nedeniyle pandadan bile daha kıymetli bir tür olarak belirtiliyor." dedi.