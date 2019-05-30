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Türkiye'nin ilk beyaz aslanları İstanbul'da

Dünyada koruma altındaki "beyaz aslan" türünden 2 erkek, 2 dişi beyaz aslan, Tuzla'daki Aslan Park'a getirildi.

30.05.2019

Türkiye`nin ve içinde bulunduğu coğrafyanın ilk ve tek Aslan Park`ı yeni misafirlerini ağırlıyor.
Türkiye`nin ilk beyaz aslanları, Aslan Park`taki yerini aldı. Beyaz aslanlar, ziyaretçilerle ve basınla bugün ilk kez buluştu.
Viaport Genel Müdürü Ogün Turanlı, yaptığı açıklamada, koruma altındaki bir tür olan beyaz aslanlardan dünyada sadece 30 adet kaldığının ön görüldüğünü söyledi.
"Beyaz aslanlar Güney Afrika`da görülen bir tür."
Nesillerinin devamı amacıyla 2 erkek, 2 dişi olarak Çek Cumhuriyeti`nden getirilen beyaz aslanların yaşlarının 2,5-3 arasında değiştiğini belirten Turanlı, "Beyaz aslanlar, Uluslararası Hayvan Taşımacılık Sistemi`ne uygun olarak İstanbul`a getirildi. Aslan Park`a getirmekteki amacımız, hem turizme hem de bu aslan türüne katkı sağlamak. Beyaz aslanlar Güney Afrika`da görülen bir tür. Doğada bulunmadıkları için koruma altındalar. Sayılarının az olması nedeniyle pandadan bile daha kıymetli bir tür olarak belirtiliyor." dedi.
Bu aslanların günde 20 kilogram et yediğini, bir gün beslendiğini bir gün beslenmediğini anlatan Turanlı, 4 aslanın isimlerinin "www.turkiyeninkedileri.com" üzerinden yapılacak oylama ile belirleneceğini sözlerine ekledi.
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