Türkiye'nin ev sahipliğindeki "Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı" başladı

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Tatbikat kapsamında, gözlemcilere ve basın mensuplarına Muğla`nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü`nde demirli bulunan, Türkiye`de inşa edilen ve dünyanın en büyük amfibi çıkarma gemilerinden biri olan TCG Sancaktar`da brifing verildi.

Brifingde Deniz Kuvvetleri Harekat Daire Başkanı ve Doğu Akdeniz Davet Tatbikatı Direktörü Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, tatbikatın önemi ve amacı hakkında bilgi aktardı.

Tatbikatın Deniz Harp Merkezi Komutanlığında oluşturulan 170 kişilik tatbikat kontrol merkezi tarafından sevk ve idare edileceğini vurgulayan Bağcıoğlu, planlama sürecinde ise 96 kişilik karargah personelinin görev yaptığını kaydetti.

Bu kapsamda 12 planlama koordinasyon toplantısı icra edildiğini belirten Bağcıoğlu, tatbikatın "serbest oyun" safhasını yönlendirmek üzere 200`den fazla ara durum hazırlandığını bildirdi.

Bağcıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı Harekatı ve teröristlerle mücadele harekatı icra ederken Türk Deniz kuvvetlerinin de çevre denizlerdeki faaliyetlerini yüksek bir tempo ile sürdürdüğünü vurguladı.

Tatbikat süresince harekat ortamını gerçeğe en yakın şekilde simüle (benzetmek) etmek için internet üzerinden yayın yapacak bir haber kanalı (INT TV) ile katılımcıların girebileceği bir ortam oluşturulduğunu aktaran Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"Tatbikatın maksadı, dost ve müttefik ülkeler arasındaki karşılıklı çalışabilirliği geliştirmek ve NATO`ya deklare edilmiş Türk Yüksek Hazırlık Seviyeli Deniz Kuvveti Karargahının eğitilmesini sağlamak. Tatbikat NATO unsurları, dost ve müttefik ülkeler ile kamu kurum ve kuruluşlarının geniş çaplı katılımı ile icra edilecek. Bu yıl ki tatbikat, şu ana kadar icra edilen Doğu Akdeniz Tatbikatları içerisinde en yüksek katılım seviyesine sahip tatbikat olacak."

Bağcıoğlu, tatbikata NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 emrinde görev yapan Türkiye, Kanada, Yunanistan İspanya ve İtalya deniz kuvvetlerine bağlı 4 fırkateyn, 1 denizaltı, 3 mayın avlama gemisi ve 2 akaryakıt ikmal gemisinin katılacağını söyledi.

"Türk Deniz Kuvvetleri yerli ve milli imkanlarla her geçen gün güçleniyor" NATO unsurlarının yanı sıra tatbikata 11 dost ve müttefik ülkeden 3 fırkateyn, 2 deniz karakol uçağı, deniz özel kuvvet timi, gemiye çıkarma timi ve 29 gözlemci subay ile 5 karargah subayının milli kontrolde katılacağını anlatan Bağcıoğlu, şöyle devam etti:

"Tatbikata Deniz Kuvveleri Komutanlığından 31 muharip gemi, deniz karakol uçakları, insansız hava araçları, SAT, SAS ve KBRN timleri, Amfibi Deniz Piyade Bölüğü ve Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Mobil Eğitim Timleri katılacak. Tatbikatta Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığından helikopter, uçak ve gemiler de yer alacak. Doğu Akdeniz 2019 Tatbikatı`na 15 ülkeden 47 gemi ve yaklaşık 4 bin 700 personel iştirak edecek."

Türk Deniz Kuvvelerinin etkin, caydırıcı ve saygın bir güç olarak bölgenin güvenliği ve istikrarından kilit rol oynadığına dikkati çeken Bağcıoğlu, Türk Deniz Kuvvetlerinin yerli ve milli imkanlarla her geçen gün artan bir ivmeyle kabiliyetini geliştirerek güçlenip deniz menfaatlerini koruduğunu ifade etti.

Brifinge Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, NATO Daimi Deniz Görev Grubu 2 Komutanı Josee Kurtz, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 Komutanı Alessandro Falcone, Amfibi Görev Grubu Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Hasan Özyurt da katıldı.

Savaş gemilerindeki bayraklar yarıya indirildi Brifingin ardından tatbikat için Aksaz Deniz Üssü`ne demirleyen gemiler, gazetecilerce görüntülendi.

Brifingin verildiği TCG Sancaktar gemisinde SAT ve SAS personeli tarafından kullanılan silahlar ile askeri araç ve tanklar dikkati çekti.

Tatbikata katılan Türk ve yabancı savaş gemilerinde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk`ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla ülke bayrakları yarıya indirildi.