Türkiye'nin en modern külliyesi: Büyük Çamlıca Camii

İçine girildiği andan itibaren selatin camilerinin devamı hissini uyandıran Büyük Çamlıca Camii, büyük bir ibadethane olmasının dışında sanat galerisi, kütüphane, konferans salonu ve sanat atölyesiyle 24 saat hayatın devam ettiği bir yaşam merkezi konumunda.

Külliyenin alt katındaki 10 bin 600 metrekarelik kapalı alanda inşa çalışmaları devam eden İslam Medeniyetleri Müzesi de açıldığında, nadir eserlerin sergilendiği eşsiz bir müze olacak.

Büyük Çamlıca Camii, her bir bölümünde en ince ayrıntısına kadar düşünülen detaylarıyla ilgi çekerken, heybetli yapısına yakışır anlamda bazı rakamsal büyüklükleri de kapsıyor.

6 minareli olmasıyla imanın şartlarını temsil ediyor İmanın şartlarını temsilen 6 minareli inşa edilen Büyük Çamlıca Camii`nin 3 şerefeli 4 minaresi Malazgirt Zaferi`ne ithafen 107,1 metre, 2 şerefeli 2 minaresi ise 90 metre yüksekliğinde.

Caminin 72 metre yükseklikteki ana kubbesi İstanbul`da yaşayan 72 milleti, 34 metre çapındaki kubbesi İstanbul`u simgeliyor.

Caminin ana kubbesinin üzerinde 3 metre 12 santimetre genişliğinde, 7 metre 77 santimetre yüksekliğinde, 4,5 ton ağırlığında alem var.

Nanoteknolojiyle renklendirilen ve 3 parçadan oluşan alem, dünyanın en büyük alemi olma özelliğini taşıyor. Büyük Çamlıca Camii, 5 metre genişliğinde, 6,5 metre yüksekliğinde ve 6 ton ağırlığındaki ana kapısıyla dünyadaki en büyük ibadethane kapılarından birine de sahip.

Büyük Çamlıca Camii, 3 bin 500 metrekarelik sanat galerisi, 3 bin metrekarelik kütüphane, bin 71 kişilik konferans salonu, 8 sanat atölyesi, 3 bin 500 araçlık kapalı otoparkı bünyesinde barındırıyor.

Cami, ses, ışık, ısıtma, havalandırma ve güvenlik sistemleriyle de farkını ortaya koyuyor.

7 ayda 5 milyon ziyaretçi İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, Büyük Çamlıca Camii`ni 7 Mart`taki Regaip Kandili`nde sabah namazında 50 bin kişi ile buluşturduklarını, bu kadar sayıdaki kişiyle de 3 Mayıs`ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın katılımıyla resmi açılışı yaptıklarını söyledi.

Sadece bir cami değil, aynı zamanda bir külliye konumunda Büyük Çamlıca Camii`nin sadece bir cami değil, modern anlamda bir kompleks, geleneksel manada da külliye olarak tasarlandığını ifade eden Külünk, külliyenin müze dışındaki bütün unsurlarının faaliyete geçtiğini belirtti.

Külünk, külliyede iyi bir ses düzenine sahip bin 71 kişilik konferans salonu, sanat galerisi, kütüphane, yapımı devam müze, sanat atölyeleri ve otoparkın yer aldığını anlatarak, bunlarla birlikte Büyük Çamlıca Camii`nde kesintisiz bir yaşamın başladığını vurguladı.

Boğazı iyi gören bir konumda olması nedeniyle, özellikle yaz aylarında gece 01.00`e kadar yoğun bir ziyaretçi ilgisiyle karşılaştıklarını dile getiren Külünk, "7 Mart`tan bugüne yaklaşık 5 milyon insan külliyemize geldi" dedi.

Engelliler için teknolojinin yeniliklerinden yararlanıldı Külünk, proje aşamasından itibaren külliyeyi kullanacak engelli vatandaşlar için teknolojinin getirdiği yeniliklerin büyük bir kısmını kullanmaya gayret ettiklerini aktardı.

Yaya yürüme kabartma işaretlerinden, işitme engelli bir vatandaşın cami içindeki sesi çok daha iyi duyabilmesi için bir frekans organizasyonuna, imam önderliğinde kılınan farz namazlarında, namazın ritüellerini takip etmede kolaylık olması açısından ışıklı uyarı sistemlerine kadar birçok detayın düşünüldüğünü paylaşan Külünk, caminin içinde ayrıca tekerlekli sandalyelerin yer aldığı, görevliler aracılığıyla engelli vatandaşların ibadet etmeleri için zemin hazırladıklarına dikkat çekti.

Depremde 100 bin kişi barınabilecek Külünk, Büyük Çamlıca Camii`nin, yapımında modern araç gereçlerin kullanıldığı klasik bir proje olduğu, çağın en ileri tekniklerini kullanmaya gayret ettiklerine atıfla, "Bu yapının projesi hesaplanırken, deprem açısından güvenlik kat sayısı olarak İstanbul için düşünülen deprem katsayısı üzerinde bir katsayıyı dikkate alarak projelendirdik. Bu yüzdendir ki yaklaşık 100 bin insanı deprem anında barındırabilecek durumdayız. Büyük Çamlıca Camii, deprem konusunda çok sağlam binalardan biridir" diye konuştu.