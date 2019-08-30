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Parçalı Bulutlu

Türkiye'nin dört bir yanında Büyük Zafer kutlanıyor

Dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçen 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanıyor.

30.08.2019

Nevşehir`in Gülşehir ve Derinkuyu ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Antalya`da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kuzey Deniz Saha Komutanlığının 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında ilçeye gelen gemi, Alanya Limanı`na demir atarak ziyarete açıldı.
Malatya`nın Kale ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Kırşehir Valiliği önünde, 30 Ağustos Zafer Bayramının 97. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Törende, Kırşehir Belediyesi Mehter Takımı, kahramanlık marşları seslendirdi.
Kastamonu`da Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı`na çelenk sunulmasıyla başlayan tören daha sonra Cumhuriyet Meydanı`nda devam etti.
Kars`taki törende Kars Valisi Türker Öksüz, Kars 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Kars Belediye Başkan Vekili Mehmet Boçnak Atatürk anıtına çelenk sundu.
Karabük, Büyük Zaferi çeşitli spor ve halk oyunu gösterileriyle kutladı.
Kahramanmaraş`ta Şeyhadil Mezarlığı Şehitliği`ndeki mezarlara karanfil bırakıldı, şehitler için dua edildi.
Hakkari`de valilik bahçesinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı`nın okunmasıyla başlayan törende Atatürk anıtına çelenk konuldu.
Gaziantep`in İslahiye, Nurdağı, Araban ve Nizip ilçelerinde tören düzenlendi.
Erzurum`daki kutlamalar kapsamında Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Atatürk Anıtı`na çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Erzincan Motosiklet Kulübü üyelerinden oluşan motosikletlilerin geçişi katılımcılar tarafından alkışlandı.
Elazığ`da tören, askeri birliklerin, gazilerin ve mehteran ekibinin geçit töreniyle sona erdi.
Balıkesir`in Ayvalık, Manyas, Burhaniye ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenlerle kutlandı.
Fotoğraf: AA
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