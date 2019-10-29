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Açık

Türkiye'nin dört bir yanında 29 Ekim coşkusu

Türk milletinin bağımsızlık için verdiği mücadele, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanı ile taçlandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yılı ülkenin dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor.

29.10.2019

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Fotoğraf: AA
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